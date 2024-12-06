Больше 8,5 тысячи организаций региона используют электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

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На сегодняшний день 8 706 организаций и предприятий Самарской области из числа клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» используют электронный документооборот (ЭДО). Число компаний, выбирающих дистанционную форму взаимодействия, постоянно растет: только за этот год прирост пользователей ЭДО составил порядка тысячи юридических лиц.

Главные преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, снижение затрат на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам, а также - безопасность, когда все вопросы можно решать дистанционно.

«Дистанционные сервисы востребованы клиентами. Сейчас более половины клиентов компании из числа предприятий и организаций региона используют электронный документооборот», - рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.