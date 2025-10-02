Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению

176

Контролируют работы и выравнивание температурного режима ежедневно на каждом объекте. Ресурсоснабжающие и обслуживающие организации работают в тесном контакте с руководством школ, детских садов, больниц, учреждений допобразования, спорта и т.д.

Также отопление уже дано более чем в 2,2 тысяч домов. Каждая УК и ТСЖ подключает свой жилфонд самостоятельно, информацию о дате подключения конкретного дома можно узнать непосредственно в управляющей компании (ТСЖ, ТСН и т.п.). Если по данным УК дом уже подключен, а у вас холодно в комнате, квартире, подъезде – немедленно сообщайте в диспетчерскую своей УК. Телефоны размещены у вас в подъездах или смотрите на сайте администрации города (https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/). Во время начала отопительного сезона идет выравнивание давления, могут быть воздушные пробки в системе, либо кто-то из жильцов забыл открыть кран в своей квартире. Это нормальная штатная ситуация, но о ней необходимо сообщить как можно раньше, чтобы оперативно устранить.

Цифры меняются в ежедневном режиме, пока без серьезных аварий.