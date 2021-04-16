Аллея спортивного настроения украсит Самару

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Каждый год «РКС-Самара» устанавливает арт-фигуры на улицах Подшипниковой, Луначарского, Полевой/Галактионовской. Причём ежегодно тематика объектов меняется. В прошлом году главной темой были музыкальные инструменты, а в 2021 году – спорт.

Сегодня, 16 апреля, сотрудники цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1 установили арт-фигуру, посвящённую одному из самых популярных видов спорта – биатлону. Уже установлены «Велосипеды» от насосно-фильтровальной станции № 2 и «Шахматы» от цеха канализационных насосных станций.

До конца апреля более 10 арт-объектов появятся на улице Подшипниковой между пр. Масленникова и ул. Артиллерийской. Стоит отметить, что все фигуры придумываются и изготавливаются специалистами подразделений «РКС-Самара» во внерабочее время и из неликвидных материалов.