99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом

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По состоянию на утро 10 октября, 99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплоресурсом.

☎️Напомним, что с 7 октября функционирует «горячая линия» по вопросам подключения к теплоисточникам. Обращения граждане могут направить, прежде всего, в диспетчерские администрации внутригородских районов. Также звонки принимают в Департаменте городского хозяйства и экологии и ЕДДС г.о. Самара.

Актуальные телефоны доступны по ссылке - https://samadm.ru/media/news/45466/

Отметим, к утру вторника на «горячую линию» поступило 216 обращений. Не остаются без внимания и вопросы, адресованные профильным службам через социальные сети. Все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке и контролируются до полного исполнения.

В частности, основные работы связаны с регулировкой систем отопления, устранением возникших повреждений на сетях и другими вопросами, фигурирующими на старте отопсезона.