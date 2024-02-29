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Жители села Красноселки Безенчукского района получают помощь в обновленном ФАПе

29 февраля 2024 18:15
185
В здании обновили все помещения, фасад, системы электро- и водоснабжения, канализацию, отопление. На входе оборудован пандус для маломобильных пациентов.

Капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Красноселки Безенчукского района выполнен благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Здесь наблюдаются, проходят диспансеризацию и получают необходимую помощь порядка 300 жителей.

В здании обновили все помещения, фасад, системы электро- и водоснабжения, канализацию, отопление. На входе оборудован пандус для маломобильных пациентов.

«Мы выполнили перепланировку. Появилась комфортная зона ожидания приема, в кабинетах уютно и светло, — рассказала заместитель главного врача Безенчукской центральной районной больницы Надежда Алещенкова. — В ФАПе есть все необходимое для оказания первичной помощи и проведения первого этапа диспансеризации. Поставлено новое оборудование, в том числе электрокардиограф, спирометр, тонометр, аппарат для измерения внутриглазного давления».

К пожилым и маломобильным пациентам медработник выезжает на автомобиле неотложной помощи. Кроме того, транспорт помогает в доставке лекарственных препаратов и биоматериалов в лабораторию.

Также благодаря нацпроекту обновлены и другие отделения Безенчукской больницы — взрослая поликлиника и офис врача общей практики в поселке Прибой.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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29 февраля 2024  18:15
Жители села Красноселки Безенчукского района получают помощь в обновленном ФАПе
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