Жители села Красноселки Безенчукского района получают помощь в обновленном ФАПе

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Капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Красноселки Безенчукского района выполнен благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Здесь наблюдаются, проходят диспансеризацию и получают необходимую помощь порядка 300 жителей.



В здании обновили все помещения, фасад, системы электро- и водоснабжения, канализацию, отопление. На входе оборудован пандус для маломобильных пациентов.



«Мы выполнили перепланировку. Появилась комфортная зона ожидания приема, в кабинетах уютно и светло, — рассказала заместитель главного врача Безенчукской центральной районной больницы Надежда Алещенкова. — В ФАПе есть все необходимое для оказания первичной помощи и проведения первого этапа диспансеризации. Поставлено новое оборудование, в том числе электрокардиограф, спирометр, тонометр, аппарат для измерения внутриглазного давления».



К пожилым и маломобильным пациентам медработник выезжает на автомобиле неотложной помощи. Кроме того, транспорт помогает в доставке лекарственных препаратов и биоматериалов в лабораторию.



Также благодаря нацпроекту обновлены и другие отделения Безенчукской больницы — взрослая поликлиника и офис врача общей практики в поселке Прибой.

Фото: минздрав СО