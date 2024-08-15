Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: "Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета"

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:
"Регулярные физические упражнения:
- повышают иммунитет
-улучшают кровоснабжение органов и тканей
-уменьшают общий уровень холестерина
-снижают риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза, возрастной потери мышечной массы
-увеличивает объем движений в суставах
-уменьшают депрессию.
Физическая активность - неотъемлемая часть снижения веса и поддержания нормальной массы тела.
Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, преддиабета, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это соответствует 30 минутам в большинство из дней.
Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета.
Физические упражнения у пациентов с сахарным диабетом имеют множество достоинств:
-повышение чувствительности к инсулину
-снижение уровня глюкозы крови
-снижение артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний
-увеличение мышечной массы и минеральной плотности костей
-уменьшение подкожно-жировой клетчатки
-снижение риска развития осложнений сахарного диабета в долгосрочной перспективе
-повышение качества жизни и улучшение самочувствия.
Перед началом тренировок пациентам с сахарным диабетом важно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы предупредить развитие гипогликемических состояний во время и после физических нагрузок и получить индивидуальные рекомендации для контроля показателей здоровья".
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