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Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: "Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета"

15 августа 2024 15:17
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Для профилактики развития сахарного диабета, преддиабета, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:

"Регулярные физические упражнения:
- повышают иммунитет
-улучшают кровоснабжение органов и тканей
-уменьшают общий уровень холестерина
-снижают риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза, возрастной потери мышечной массы
-увеличивает объем движений в суставах
-уменьшают депрессию.

Физическая активность - неотъемлемая часть снижения веса и поддержания нормальной массы тела.

Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, преддиабета, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это соответствует 30 минутам в большинство из дней.

Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета.

Физические упражнения у пациентов с сахарным диабетом имеют множество достоинств:
-повышение чувствительности к инсулину
-снижение уровня глюкозы крови
-снижение артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний
-увеличение мышечной массы и минеральной плотности костей
-уменьшение подкожно-жировой клетчатки
-снижение риска развития осложнений сахарного диабета в долгосрочной перспективе
-повышение качества жизни и улучшение самочувствия.

Перед началом тренировок пациентам с сахарным диабетом важно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы предупредить развитие гипогликемических состояний во время и после физических нагрузок и получить индивидуальные рекомендации для контроля показателей здоровья".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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