Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: "Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета"

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Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:



"Регулярные физические упражнения:

- повышают иммунитет

-улучшают кровоснабжение органов и тканей

-уменьшают общий уровень холестерина

-снижают риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза, возрастной потери мышечной массы

-увеличивает объем движений в суставах

-уменьшают депрессию.



Физическая активность - неотъемлемая часть снижения веса и поддержания нормальной массы тела.



Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, преддиабета, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это соответствует 30 минутам в большинство из дней.



Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета.



Физические упражнения у пациентов с сахарным диабетом имеют множество достоинств:

-повышение чувствительности к инсулину

-снижение уровня глюкозы крови

-снижение артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний

-увеличение мышечной массы и минеральной плотности костей

-уменьшение подкожно-жировой клетчатки

-снижение риска развития осложнений сахарного диабета в долгосрочной перспективе

-повышение качества жизни и улучшение самочувствия.



Перед началом тренировок пациентам с сахарным диабетом важно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы предупредить развитие гипогликемических состояний во время и после физических нагрузок и получить индивидуальные рекомендации для контроля показателей здоровья".

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