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В Самаре прошел VII ежегодный антинаркотический форум

11 июня 2025 19:19
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Помимо конференции в Струковском саду были организованы зоны презентаций и тематические мастер-классы.

В преддверии Международного дня борьбы с незаконным оборотом наркотических средств состоялся седьмой антинаркотический форум «Мы будем жить!». Ведущие эксперты в области профилактики и реабилитации наркозависимости, представители силовых структур и ведомств обсудили консолидацию ресурсов, необходимых для реализации антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации на 2020-2030 годы.

Организатором мероприятия выступил Самарский Антинаркотический Фронт при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства региона.

Помимо конференции в Струковском саду были организованы зоны презентаций и тематические мастер-классы. На площадках форума можно было пройти экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию, курс оказания первой доврачебной помощи от специалистов регионального отделения Красного Креста. Желающие смогли принять участие в работе площадок кожно-венерологического и наркологического диспансеров, открытом лектории со специалистами по работе с зависимым поведением, АРТ -терапии и открытой тренировке по тхэквондо.

Для самых маленьких посетителей форума работали зоны аквагрима и анимации. В мероприятии приняли участие более 1000 жителей региона.

"Данное мероприятие объединило специализированные медицинские службы и все заинтересованные ведомства. Основной целью форума является снижение оборота и потребления психоактивных веществ, в первую очередь - среди молодёжи. Специалисты обсудили планы, направленные на сокращение уровня наркотизации граждан и рисков возникновения роста социально значимых заболеваний", - отметил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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