Я нашел ошибку
Главные новости:
Движение автобусных маршрутов №№ 24, 92, 297 в период с 08:00 до 20:00 14 марта будет организовано по временной схеме.
В Самаре, связи с проведением Масленицы, будет ограничено движение транспорта
Начало - в 10 часов.
На «Металлурге» состоится юбилейный, межрегиональный детско-юношеский турнир на Кубок имени Виктора Карпова
Причем дистанционно рассчитаться за услуги энергокомпании можно различными способами.
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в регионе действует сразу несколько онлайн-каналов для оплаты тепловой энергии
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.
В Самаре подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции
На данный момент прививку сделали 120 кандидатов на участие в параде.
Военнослужащие ЦВО, которые будут участвовать в параде Победы в Самаре, делают прививки от COVID-19
В апреле состоятся концерты, в которых примут участие яркие звезды классической, джазовой и народной музыки.
К юбилею первого полета человека в космос Самарская филармония запускает проект «Время первых»
Забывчивость или безответственность?
73 предприятия, которым доставили уведомления об отключении от водоснабжения за долги, сразу же оплатили счета
В Кинель-Черкасском районе построят культурно-досуговый центр и ведомственное жилье для медработников.
Дмитрий Азаров и Сергей Радько обсудили реализацию приоритетных проектов в Кинель-Черкасском районе
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.22
EUR 87.96
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции

11 марта 2021 14:56
69
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.

11 марта в регионе подтверждено 250 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 77 в г. Тольятти
- 70 в г.Самара
- 23 в г. Отрадный
- 18 в г. Чапаевск
- 13 в Ставропольском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Богатовском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Борском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе

223 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51464 случая коронавируса.

Скончались 958 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 73 и 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
мужчина 55 лет, женщина 69 лет;
женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30, по стране - 62,15.

Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7473, нарастающим итогом 2001719.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.
11 марта 2021  14:56
В Самаре подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции
69
В Самарской области паспортизированы маршруты здоровья
11 марта 2021  13:19
В Самарской области паспортизированы маршруты здоровья
138
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
11 марта 2021  12:43
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
142
Изобретение должно усилить меры по защите здоровья людей в повседневной жизни, когда обычную маску надо снимать при приеме пищи, питье, чистке зубов и так далее.
10 марта 2021  22:25
Создана надеваемая только на нос маска от COVID-19
468
В Самарской области вакцинация  населения  от новой коронавирусной инфекции организована в 144 прививочных кабинетах.
10 марта 2021  20:12
«Болеть не хочется!».  Виктор Сойфер  прошел вакцинацию от COVID-19
384
Полученное по нацпроекту офтальмологическое оборудование позволяет выявить заболевания глаз у детей на ранней стадии. 
10 марта 2021  16:21
Детские поликлинические отделения региона оснастили новым офтальмологическим оборудованием
408
10 марта в регионе подтверждено 254 случая новой коронавирусной инфекции.
10 марта 2021  16:07
В Самаре снизилось число заболевших коронавирусом
442
В Самарской области продолжается вакцинация населения  от новой коронавирусной инфекции, в том числе в отдаленных селах региона.
10 марта 2021  15:29
Вакцинацию от COVID-19 прошли 965 жителей сел Похвистневского района 
421
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
10 марта 2021  13:14
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
334
Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.
9 марта 2021  17:19
33 100 доз: в Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак 
608
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4376
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11825
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13569
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
447
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15067
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16384
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
11 марта 2021  13:29
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
Спорт в регионе
97
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
11 марта 2021  12:43
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
Здравоохранение
133
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
11 марта 2021  09:59
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
Строительство
269
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
10 марта 2021  13:14
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
333
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
10 марта 2021  12:24
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Политика региона
348
Весь список