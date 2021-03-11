В Самаре подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции

11 марта в регионе подтверждено 250 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 77 в г. Тольятти
- 70 в г.Самара
- 23 в г. Отрадный
- 18 в г. Чапаевск
- 13 в Ставропольском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Богатовском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Борском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе
223 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51464 случая коронавируса.
Скончались 958 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 73 и 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
мужчина 55 лет, женщина 69 лет;
женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30, по стране - 62,15.
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7473, нарастающим итогом 2001719.
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