В Самаре подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции

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11 марта в регионе подтверждено 250 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 77 в г. Тольятти

- 70 в г.Самара

- 23 в г. Отрадный

- 18 в г. Чапаевск

- 13 в Ставропольском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Богатовском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Приволжском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Борском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в Хворостянском районе



223 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51464 случая коронавируса.



Скончались 958 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 73 и 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

мужчина 55 лет, женщина 69 лет;

женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30, по стране - 62,15.

Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 2,08.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7473, нарастающим итогом 2001719.