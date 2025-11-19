Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии

128

Со своей разработкой третьекурсники, четверокурсники и магистранты высшей биотехнологической школы (ВБШ) Владимир Папе, Аделя Махмутова, Артём Авдеев, Никита Дорохин, Алиса Цилдерманис и Евгений Гарбут под руководством аспирантки Яны Русских победили на всероссийском студенческом фестивале «Фарма - это любовь» (организатор - группа компаний «Промомед»). Студенты представили новую лекарственную форму аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) – метода лечения аллергии, основанного на введении в организм микродозы аллергена, к которому человек имеет повышенную чувствительность.

На соревновании участники разрабатывали решение для одного из пяти предложенных кейсов в области фармацевтики. Разработка родилась во время решения задачи, связанной с трансформацией фармацевтического рынка и проектирования перспективных лекарственных форм.

Наши ребята предложили использовать трансдермальные пластыри с системой микроигл вместо традиционных уколов и таблеток. «Микроиглы, сделанные из биосовместимого материала, безболезненно доставляют микродозы аллергена в кожу, - говорит руководитель проекта Яна Русских. – Этот подход позволяет воздействовать на иммунные клетки кожи, обеспечивая контролируемое высвобождение аллергена».

По словам политеховцев, ключевое преимущество новой лекарственной формы для пациента – отказ от инъекций и многократных визитов в клинику.

К слову, наши ребята получили призовой сертификат на 100 тысяч рублей.

Фото пресс-службы Самарского политеха.