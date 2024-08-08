Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением работ по подключению к централизованной системе водоотведения поверхностных стоков объекта капитального строительства.
С 9 до 14 августа в Самаре будет ограничено движение транспорта на пересечении улицы Молодогвардейской и Невской
Перед игрой с «Факелом» на 3 гейте с 16:30 начнется выставка животных, которых вы сможете забрать домой.
Благотворительная акция «Забери котёнка с улицы Лизюкова» состоится на матче "Крылья Советов" -  «Факел»
Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно.
Двое суток специалисты «РКС-Самара» устраняли последствия удара молнии в насосную станцию
Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.
Первый слет многодетных семей пройдет в Красноярском районе Самарской области
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.
9 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град, до +24°С
В суд направлено уголовное дело.
В Приволжском районе сотрудница воспользовалась служебным положением и присвоила себе деньги одного из отделений связи
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
0.79
EUR 93.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов

8 августа 2024 10:39
201
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов

Протезы получат пористую внутреннюю структуру, похожую на пчелиные соты.

Ученые и инженеры Самарского университета им. Королёва разработают систему ускоренного проектирования и конструирования персонифицированных титановых эндопротезов, изготавливаемых с помощью 3D-печати и вживляемых в человеческий организм. Инновационная технология, по предварительным расчетам, примерно в 2,5 раза сократит время, необходимое для конструкторско-технологической подготовки 3D-печати того или иного индивидуального эндопротеза, предназначенного для конкретного пациента, а также позволит снизить вес создаваемых протезов и уменьшит себестоимость их изготовления. Проект, рассчитанный на год, реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта размером в 1 млн рублей.

"Наш проект должен решить актуальный для отечественной медицины вопрос о возможности разработки в сжатые сроки анатомически адаптированных эндопротезов, обладающих улучшенными функциональными свойствами. В настоящее время в России не существует единой комплексной системы проектирования и конструирования персонифицированных имплантатов, изготавливаемых с помощью аддитивных технологий, то есть на 3D-принтерах. Цель проекта – создать такую систему в виде цифровой интегрированной среды конструкторско-технологической подготовки производства. По нашим расчетам, она позволит сократить стандартные сроки подготовки производства в 2,5 раза, что составит порядка 15-20 дней. Соответственно, значительно сократится и общее время, затрачиваемое на создание эндопротеза", – рассказал руководитель проекта Максим Звягинцев, инженер-конструктор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва.

Разрабатываемая самарскими учеными и инженерами технология позволит проектировать и готовить к печати имплантаты особой конструкции – с пористой внутренней структурой в виде мелких полых ячеек. По словам Максима Звягинцева, планируется, что ячейки будут иметь гексагональную, то есть шестиугольную, как у пчелиных сот, форму. Размеры ячеек составят примерно 5х5 мм.

Как известно, пчелиные соты, имеющие форму правильных шестиугольников, имеют достаточно высокую прочность при минимальной толщине стенок и на изготовление шестиугольных сот пчелы затрачивают наименьшее количество воска, в то время как соты любой другой геометрической формы потребовали бы большего расхода пчелиного строительного материала. Таким образом, эндопротез с гексагональными ячейками, обладая достаточной прочностью, окажется гораздо легче имплантата со сплошной внутренней структурой, да и дорогого расходного материала в виде титанового порошка на такой протез уйдет значительно меньше, а значит, снизится и себестоимость изготовления.

"Применение ячеистых структур приведет к экономии материала примерно в 2 раза, следовательно, снизится и себестоимость изделия – как показывают расчеты, на 45%. Кроме того, с нашей технологией будут использоваться отечественные, а не зарубежные порошковые материалы – это снизит себестоимость эндопротеза по сравнению с импортным аналогом еще на 30%", – отметил Максим Звягинцев.

Согласно медицинской статистике, чаще всего эндопротезирования требует тазобедренный сустав. По данным из открытых источников, ежегодно в России проводится более 80 тысяч операций по замене этого сустава, при этом потребность в таких операциях в нашей стране оценивается примерно в 200 тысяч в год.

Причиной для установки имплантата становятся, прежде всего, артрозы и травмы, в том числе переломы шейки бедра, наиболее опасные для людей пожилого возраста. Поэтому разрабатываемая технология будет прежде всего опробована для проектирования и конструирования именно тазобедренных эндопротезов. Хотя сама технология позволит создавать самые различные эндопротезы, в том числе и коленного сустава – второго по количеству проводимых операций эндопротезирования.

В рамках проекта предусмотрено проведение клинических испытаний изготавливаемых опытных образцов эндопротезов совместно с медучреждениями Самарской области. Технологию и конструкцию эндопротезов планируется запатентовать.

Автор фото: Елена Вагнер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
8 августа 2024  14:09
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
121
СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ
8 августа 2024  13:45
СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ
173
Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность
8 августа 2024  11:15
Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность
184
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов
8 августа 2024  10:39
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов
201
Диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца.
7 августа 2024  15:49
Почти 1 миллион жителей Самарской области прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию
409
Охрана материнства и детства — одно из ключевых направлений отечественной системы здравоохранения.
7 августа 2024  14:27
Михаил Мурашко рассказал о текущих достижениях и вызовах при разработке нового нацпроекта «Семья»
466
Более 1200 жителей посёлка Пионерский и близлежащих сел получают помощь в обновленном офисе врача общей практики.
7 августа 2024  14:17
В подразделении Шигонской больницы выполнен капитальный ремонт
434
По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям.
6 августа 2024  19:19
Специалисты благотворительного фонда "Дорога жизни" проверили самарские интернаты
510
Ожирение связано с повышением артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.
6 августа 2024  14:45
Самарский врач рассказала, как избыточный вес и ожирение влияют на состояние сердечно-сосудистой системы
684
Отказаться от курения, выбрать здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию.
6 августа 2024  14:33
Самарцам напоминают о профилактике рака лёгкого
562
Весь список
В центре внимания
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
8 августа 2024  14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
145
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
8 августа 2024  13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
137
У ряда пользователей в России лег YouTube
8 августа 2024  13:08
У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube
143
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
8 августа 2024  10:27
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
220
Тольятти инвестор начнет производство мармелада
8 августа 2024  10:19
В Тольятти инвестор начнет производство мармелада
180
Весь список