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Новое оборудование расширяет возможности диагностики для жителей Безенчукского района

9 июля 2025 17:54
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Новое оборудование расширяет возможности диагностики для жителей Безенчукского района

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Безенчукскую центральную районную больницу поступил новый цифровой рентген — аппарат для проведения флюорографии. Современное оборудование позволяет проводить быструю и точную диагностику заболеваний органов дыхания.

Также в больницу поступили новые электрокардиографы, среди которых 5 предназначены для ФАПов и здравпунктов, а 3 — повысят точность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в условиях стационара и поликлиники.

«Обеспечение новым оборудованием – это не только техническое обновление, но и важный вклад в профилактику и раннюю диагностику серьезных заболеваний. Цифровая флюорография и электрокардиография сокращают время диагностики. Благодаря мероприятиям нацпроекта наше медучреждение развивается, чтобы каждый житель района мог получить качественную и своевременную медицинскую помощь», — отметила главный врач Безенчукской ЦРБ Людмила Слепнева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: Минздрав региона

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