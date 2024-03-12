Главный инфекционист региона: характерные симптомы при вирусном гепатите С отсутствуют

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:



"Вирусы гепатитов А и Е могут попасть в организм человека с загрязненной водой и пищей, из-за немытых рук.



Гепатиты В, С и D передаются преимущественно с кровью, в которой они длительное время живут даже вне организма человека.



Инфицирование может происходить при использовании нестерилизованного медицинского инструментария или инструментов для косметических процедур - маникюра, прокалывания ушей, нанесения тату. Реже возможны вертикальный - от зараженной матери плоду - и половой пути передачи.



Характерные симптомы при вирусном гепатите С отсутствуют. Заболевание в 85% случаев протекает бессимптомно. Чаще всего пациент узнает о нем при сдаче лабораторных анализов по назначению лечащего врача, при направлении на оперативные вмешательства.



Что должно насторожить? Если у пациента есть изменения в биохимических анализах и в структуре и размерах печени по итогам УЗИ-исследования, то необходимо сдать специальный анализ для определения в крови специфических маркеров - антител к вирусу гепатита С.



При положительном результате необходимо обратиться к врачу-инфекционисту. Специалист назначит дополнительное обследование для уточнения диагноза.



При выявлении хронического вирусного гепатита С пациент оформляет документы в областной гепатологический центр для дальнейшего направления на противовирусную терапию.



Если у человека есть только антитела, а самого вируса в крови нет, врач разъяснит, какие анализы и в какие сроки необходимо сдавать, чтобы следить за своим самочувствием".

Фото: минздрав СО