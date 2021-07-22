Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 июля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:
- 106 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 13 в Красноярском районе
- 11 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Отрадный
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
280 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72946 случаев коронавируса.
Скончались 2526 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 70, 72, 81, 86 лет;
женщина 77 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 47 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщины 67, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,11, по стране - 103,77.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8719, нарастающим итогом 2985579.