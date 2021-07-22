Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 июля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

- 106 в г. Самара

- 56 в г. Тольятти

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 13 в Красноярском районе

- 11 в г. Сызрань

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в г. Отрадный

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

280 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72946 случаев коронавируса.

Скончались 2526 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 70, 72, 81, 86 лет;

женщина 77 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 47 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщины 67, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,11, по стране - 103,77.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8719, нарастающим итогом 2985579.