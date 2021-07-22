Я нашел ошибку
Главные новости:
КТ-центр располагается в отдельно стоящем здании, где установлен современный аппарат компьютерной томографии.
В самарской поликлинике №15 открыт новый амбулаторный центр компьютерной томографии
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции дал старт работе урбанистического Форума «Будущее Тольятти».
Дмитрий Азаров о будущем Тольятти: «Вместе с жителями наметим траектории развития города на десятилетия вперед»
Руководство Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию.
«ЭнергосбыТ Плюс» провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов
Фестиваль объединяет талантливую молодежь области — танцоров, рэперов, фотографов, вокалистов, киберспортсменов, граффитистов, диджеев, косплееров, дизайнеров.
Молодежь СО приглашают принять участие в фестивале ART&cool-2021
Производство семенного картофеля высоких репродукций.
В Самарской области отрылась новая лаборатория по селекции картофеля
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
В Самарской области  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли  более 300 тысяч человек
В Самаре заболели 106 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
К 1 сентября 2021 года каждый субъект РФ должен предоставить свою стратегию цифровой трансформации.
Самарская область готовится защитить стратегию цифровой трансформации
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 июля 2021 15:09
112
В Самаре заболели 106 человек.

22 июля в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

- 106 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 13 в Красноярском районе
- 11 в г. Сызрань
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в г. Отрадный
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе

280 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 72946 случаев коронавируса.

Скончались 2526 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 70, 72, 81, 86 лет;
женщина 77 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 47 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщины 67, 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,11, по стране - 103,77.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,5.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8719, нарастающим итогом 2985579.

Теги: коронавирус новые случаи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 114 человек.
21 июля 2021, 14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 114 человек. Здравоохранение
665
В Самаре 100 заболевших.
20 июля 2021, 15:41
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре 100 заболевших. Здравоохранение
746
В Самаре заболели 110 человек.
19 июля 2021, 14:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 110 человек. Здравоохранение
914
Здравоохранение
КТ-центр располагается в отдельно стоящем здании, где установлен современный аппарат компьютерной томографии.
22 июля 2021  16:21
В самарской поликлинике №15 открыт новый амбулаторный центр компьютерной томографии
6
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
22 июля 2021  15:21
В Самарской области  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли  более 300 тысяч человек
129
В Самаре заболели 106 человек.
22 июля 2021  15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
112
В Самаре заболели 114 человек.
21 июля 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
666
Регионы получат 85 млрд рублей на расходы страховую медицинскую помощь
21 июля 2021  12:59
Регионы получат 85 млрд рублей на расходы страховую медицинскую помощь
615
Перед вакцинацией в обязательном порядке медики консультируют и обследуют работников – измеряют давление, определяют уровень сатурации в крови, а также проводят терапевтический осмотр.
20 июля 2021  19:38
Сегодня на площадке Дома профсоюзов развернут мобильный прививочный пункт
813
Вертолет помогает эвакуировать из отдалённых районов области для оказания специализированной медпомощи людей в тяжелом состоянии.
20 июля 2021  16:41
С начала года служба санавиации доставила в больницы региона 77 пациентов
843
Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко.
20 июля 2021  16:13
Состоится прямой эфир с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации
770
В Самаре 100 заболевших.
20 июля 2021  15:41
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
746
По словам специалиста, ситуация в нашем регионе оценивается как неблагополучная – увеличивается количество заболеваний во всех возрастных группах. 
19 июля 2021  23:32
Николай Ренц рассказал о ситуации с COVID-19 в Самарской области   
1003
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
441
Весь список
В центре внимания
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
225
В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг
22 июля 2021  13:08
В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг
158
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 300 в сутки
22 июля 2021  12:41
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 300 в сутки
200
Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области
22 июля 2021  10:27
Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области
225
Гроза и сильный ветер снова посетят Самарскую область
22 июля 2021  10:12
Гроза и сильный ветер снова посетят Самарскую область
270
Весь список