Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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24 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 112 в г. Тольятти

- 105 в г. Самара

- 10 в г. Отрадный

- 8 в г.Новокуйбышевск

- 7 в г. Сызрань

- 7 в Сергиевском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г.Жигулевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе



250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38299 случаев коронавируса.



Скончались 782 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 59, 62, 83, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,49, по стране - 47,58.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,87.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605, нарастающим итогом 1654413.