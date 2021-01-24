Я нашел ошибку
Главные новости:
Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии
Он отметил, что Россия рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся наладить диалог.
Песков заявил о неготовности России терпеть хамство и диктат США
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
По словам главы «Роскосмоса», его страницу заблокировали за нарушение норм сообщества.
Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина
Посетителей ждёт викторина, лекция и концерт-квартирник.
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится творческий вечер «Я, конечно, вернусь» ко Дню рождения Высоцкого
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что граница между теплой и холодной погодой проходит по Уралу.
В Гидрометцентре предупредили о сильных погодных аномалиях
Электропоезд по маршруту "Саранск - Пенза - Самара" совершил тестовую поездку
Электропоезд по маршруту "Саранск - Пенза - Самара" совершил тестовую поездку
Смертельное ДТП в Волжском районе: один погиб, пятеро пострадали
Смертельное ДТП в Волжском районе: один погиб, пятеро пострадали
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.99
EUR 90.41
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 января 2021 16:16
176
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605.

24 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 112 в г. Тольятти
- 105 в г. Самара
- 10 в г. Отрадный
- 8 в г.Новокуйбышевск
- 7 в г. Сызрань
- 7 в Сергиевском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г.Жигулевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе

250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38299 случаев коронавируса.

Скончались 782 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 62, 83, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,49, по стране - 47,58.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,87.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605, нарастающим итогом 1654413.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
24 января 2021  16:16
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605. Здравоохранение
176
24 января 2021  12:39
Еще 7 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 7 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 285 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
303
23 января 2021  18:29
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и высокий уровень вакцинации населения объясняет резкое падение числа случаев заражения гриппом.
В Роспотребнадзоре назвали причины «исчезновения» гриппа
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и высокий уровень вакцинации населения объясняет резкое падение числа случаев заражения гриппом. Здравоохранение
777
23 января 2021  14:25
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8677.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8677. Здравоохранение
809
23 января 2021  12:05
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
1576
22 января 2021  15:12
Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19.
Самарские врачи сдали плазму для больных COVID-19
Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19. Здравоохранение
789
22 января 2021  15:08
Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области. 
Сельские больницы региона получили 26 новых автомобилей 
Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области.  Здравоохранение
895
22 января 2021  15:01
В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.
В регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак
В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области. Здравоохранение
805
22 января 2021  14:51
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8487.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8487. Здравоохранение
663
22 января 2021  14:36
В Самарской области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова с октября прошлого года к этой работе был подключен санаторно-курортный фонд. 
Самарские медики применяют специальную методику восстановления больных после коронавируса
В Самарской области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова с октября прошлого года к этой работе был подключен санаторно-курортный фонд.  Здравоохранение
680
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
6265
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
7885
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
7554
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
8721
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
9975
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
11613
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
9346
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
11996
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
8314
Весь список
Самара - Город - курорт
22 января 2021  19:57
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток.
Охотоведы Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков,...Самара - Город - курорт
357
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
811
18 января 2021  10:10
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку.
Покупаем цветы. Внимание на каждый день
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Самара - Город - курорт
961
Весь список
Красота и стиль
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
638
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
6130
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
6469
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
520
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
11244
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
7508
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
10376
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
18136
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
15351
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
6265
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
7885
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
7554
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
8721
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
9975
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
11613
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
4858
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
11431
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
10024
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
19459
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
18721
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
8857
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
7733
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
7027
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
7951
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
7519
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
8327
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
32599
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
34336
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
33925
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
30025
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
30593
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
24 января 2021  10:46 
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
В ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега. Социум
477
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
23 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
1571
В Самаре согласовано объединение автобусных маршрутов № 30 и № 65.
23 января 2021  11:20 
В Самаре согласовано объединение автобусных маршрутов № 30 и № 65
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
1613
В Самарской области меняются тарифы на проезд в речном транспорте
23 января 2021  10:49 
В Самарской области меняются тарифы на проезд в речном транспорте
Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования на 2021 и 2022 годы, цены на речные перевозки вырастут на пригородных маршрутах. Транспорт
1760
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
3628
Весь список
Акценты
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
3628
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
2936
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
3436
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
4783
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
5252
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
8857
Весь список
Новости Тольятти
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
2187
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
1987
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
2959
Весь список