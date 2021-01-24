Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

24 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 112 в г. Тольятти
- 105 в г. Самара
- 10 в г. Отрадный
- 8 в г.Новокуйбышевск
- 7 в г. Сызрань
- 7 в Сергиевском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г.Жигулевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 38299 случаев коронавируса.
Скончались 782 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 62, 83, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 24,49, по стране - 47,58.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,87.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605, нарастающим итогом 1654413.
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