Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

2 июля в регионе подтверждено 197 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 91 в г. Самара
- 17 в г. Тольятти
- 9 в Красноярском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Кинель
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Борском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сергиевском районе
180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67984 случая коронавируса.
Скончались 2304 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 34, 72, 77 лет, мужчины 60, 73, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 45 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
мужчина 79 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 81 года;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 72,16, по стране - 93,54.
Коэффициент летальности в области - 3,39, в стране - 2,46.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8082, нарастающим итогом 2825988.