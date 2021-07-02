Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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2 июля в регионе подтверждено 197 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 91 в г. Самара

- 17 в г. Тольятти

- 9 в Красноярском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Кинель

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Борском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сергиевском районе

180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67984 случая коронавируса.

Скончались 2304 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 34, 72, 77 лет, мужчины 60, 73, 91 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 45 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

мужчина 79 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 81 года;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 72,16, по стране - 93,54.

Коэффициент летальности в области - 3,39, в стране - 2,46.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8082, нарастающим итогом 2825988.