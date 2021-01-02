Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

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2 января в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 138 в г. Самара

- 64 в г. Тольятти

- 15 в Волжском районе

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Кинельском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в г. Сызрань

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Приволжском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе



253 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32004 случая коронавируса.



Скончались 629 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 44, 56, 65, 67 лет, женщины 65, 77, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчины 63, 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 68 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 19,7, по стране - 39,73.

Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,81.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7023, нарастающим итогом 1476286, передает пресс-служба оперштаба СО.