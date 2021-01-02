Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

2 января в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 138 в г. Самара
- 64 в г. Тольятти
- 15 в Волжском районе
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в г. Сызрань
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Приволжском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
253 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 32004 случая коронавируса.
Скончались 629 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 44, 56, 65, 67 лет, женщины 65, 77, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчины 63, 72 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 68 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 19,7, по стране - 39,73.
Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,81.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7023, нарастающим итогом 1476286, передает пресс-служба оперштаба СО.
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