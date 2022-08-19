Я нашел ошибку
Главные новости:
До 17:00 субботы можно зарегистрироваться для участия в забеге.
В это воскресенье в Самаре пройдет пятый Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Следующий матч Мир РПЛ самарцы проведут в Грозным против «Ахмата».
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» - 1:1
С 2013 по 2020 год Соколов был заместителем командующего Северным флотом.
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Также лучше не употреблять сырую капусту людям с воспалением поджелудочной железы.
Гастроэнтеролог: свежая капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта
В результате ДТП девушка пострадала, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Девушка на мотоцикле влетела в окно дома в Санкт-Петербурге
Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан в Москве
Сотрудник аэропорта помогал Тайсону передвигаться на инвалидном кресле, а в ногах Майк вез большую трость.
Легендарный боксер Майк Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле
Среди уникальной экспозиции представлены ПТРК «Джавелин» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО (Швеция, Германия, США, Польша).
Трофейное оружие Украинских националистов показали на форуме "Армия-2022" в Самаре 
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.96
-0.8
EUR 60.9
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Среди участников фестиваля «Сызранский помидор» состоится профилактическая оздоровительная акция
Сегодня на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч "Крылья Советов" - "Факел"
«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Гастроэнтеролог: свежая капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта

19 августа 2022 22:30
99
Также лучше не употреблять сырую капусту людям с воспалением поджелудочной железы.

Свежая белокочанная капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу, 19 августа, заявила гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева, пишут "Известия".

Она пояснила, что употребление сырой капусты может спровоцировать проблемы с пищеварением у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Высокое содержание клетчатки может привести к обострению этих заболеваний <...> В свежем виде капустой не стоит кормить и маленьких детей: для них это слишком тяжелая пища. До трех лет давать ее детям стоит исключительно в тушеном виде или в составе супов и рагу», — рассказала она «Газете.Ru».

Также лучше не употреблять сырую капусту людям с воспалением поджелудочной железы. По словам гастроэнтеролога, в этом случае лучше есть овощ в вареном или тушеном виде.

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Также лучше не употреблять сырую капусту людям с воспалением поджелудочной железы.
19 августа 2022  22:30
Гастроэнтеролог: свежая капуста противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта
99
Также Армен Бенян проконтролировал работу стационара, посетив приемное отделение, отделения пульмонологии, ревматологии и реанимацию.
19 августа 2022  18:57
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 4
192
Будет организована «Территория здоровья», где жители и гости города смогут пройти экспресс-обследование и узнать состояние своего здоровья.
19 августа 2022  16:35
Среди участников фестиваля «Сызранский помидор» состоится профилактическая оздоровительная акция
250
В рамках визита в Хворостянский район Марина Шумская посетила детское поликлиническое отделение центральной районной больницы.
19 августа 2022  14:42
Марина Шумская ознакомилась с ходом ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской ЦРБ
259
Сейчас жителей микрорайона обслуживает поликлиническое отделение, которое занимает первый этаж жилого дома.
19 августа 2022  14:26
В  микрорайоне Крутые Ключи возводится модульное здание поликлиники № 1
293
В Самаре за сутки заболели 263 человека.
19 августа 2022  13:46
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
282
Делегация ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам с нарушением мозгового кровообращения.
19 августа 2022  09:21
Невролог Минздрава РФ Николай Шамалов с экспертами посетил Самарскую область с рабочим визитом
297
И о том, что помогает этот риск снизить.
18 августа 2022  17:28
Кардиолог Сергей Бойцов рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей после COVID-19
578
Врачи эффективно применяют в работе возможности новой медтехники. В этом году на аппарате выполнено более 1300 исследований.
18 августа 2022  15:35
Современное оборудование помогает специалистам Нефтегорской ЦРБ выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях
559
Женщина случайно проглотила ее во время шитья.
18 августа 2022  14:27
В Московской области врачи извлекли булавку из желудка 30-летней женщины
506
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10704
Весь список
В центре внимания
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
459
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
1086
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
5807
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1291
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
1144
Весь список