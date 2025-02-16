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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала россиянам о самой полезной соли, пишут "Известия" соссылкой на радио Sputnik.

«Сейчас полезная — это обычная соль, плюс для средней полосы России йодированная. Она полностью дает суточную дозу йода. Тут вас не обманут, вы ничего не переплатите и не отравитесь микропластиком», — сообщила Мухина.

Диетолог отметила, что по пищевой ценности и наличию микроэлементов виды соли почти не отличаются. Также она отметила, что покупатели сталкиваются с фальсификацией соли. Чаще всего это происходит с черной или четверговой, а гималайская может быть подкрашенной. В таких случаях люди переплачивают за состав соли, в котором нет соответствующих микроэлементов.

«Сейчас существует проблема микропластика, который в наночастицах оседает даже в морской соли, и мы его съедаем, а он из организма не выводится», — отметила врач-диетолог.

По ее словам, частички пластика, которые разлагаются в океане, попадают в соль при выпаривании и не выводятся из продукта.

Также врач попросила не забывать, что чрезмерное употребление соли может привести к проблемам с почками, суставами, сосудами.

Фото: pxhere.com