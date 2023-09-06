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Детские хирурги из Тольятти осваивают новые методы лечения

6 сентября 2023 18:49
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Они провели малоинвазивную операцию юной пациентке, которая родилась с пороком развития - экстрофией мочевого пузыря.

Врачи-хирурги Тольяттинской детской клинической больницы провели малоинвазивную операцию юной пациентке, которая родилась с пороком развития - экстрофией мочевого пузыря. Это стало возможным благодаря освоению современных методов лечения на новом эндоскопическом оборудовании.

При рождении у ребенка мочевой пузырь располагался снаружи на передней брюшной стенке. Лечение проводилось в несколько этапов. Врачи из Тольятти помогли юной пациентке на этапе восстановления функции мочевыделительной системы.

«Год назад мы провели пациентке реконструкцию шейки мочевого пузыря. В этом году удалили камни из мочевого пузыря. Используя новое оборудование, мы провели лазерную цистолитотрипсию – это современный малоинвазивный метод дробления и выведения камней без разрезов», – рассказал заведующий отделением детской хирургии и детской урологии детской больницы Тольятти Валерий Шакиров.

Ранее камни в мочевом пузыре удалялись оперативным путем. Сегодня специалисты используют лазерный литотриптор. Такой способ удаления камней значительно облегчает процесс лечения и восстановления. Хирурги детской больницы прошли обучение в федеральном учреждении и уже провели более 110 операций с применением нового оборудования.

После малоинвазивной операции ребенок несколько дней находился под наблюдением врачей, после чего был выписан домой.

«Дочка хорошо себя чувствует. Я спокойна, что мой ребенок находится под наблюдением хороших специалистов, и нам доступны современные методы лечения», - рассказала мама девочки.

Врачи отделения детской хирургии проводят все виды реконструктивных операций на почках, мочевом пузыре и наружных половых органах.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Они провели малоинвазивную операцию юной пациентке, которая родилась с пороком развития - экстрофией мочевого пузыря.
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Детские хирурги из Тольятти осваивают новые методы лечения
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