Благодаря нацпроекту обновляются подразделения Шенталинской больницы

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В ближайшее время жители села Аксаково — порядка 170 взрослых и детей — будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом фельдшерско-акушерском пункте.



Строительство модульного здания началось в июле в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Сейчас жители получают медпомощь в приспособленном помещении, но уже в этом году в селе откроется новый современный медпункт, оснащенный всем необходимым.



«Сейчас на объекте завершаются работы по устройству кровли. Затем ФАП будет подключен к системам электро- и водоснабжения. Начать прием пациентов в новом здании планируем уже в этом году, – пояснил главный врач Шенталинской больницы Вячеслав Михайлов. – В селе проживает чуть более 170 человек, в основном – люди пожилого возраста. Они в первую очередь нуждаются в обстоятельном медицинском наблюдении. Помощь продолжит оказывать наш фельдшер, которая уже давно работает в селе и хорошо знает всех жителей».



В этом году в Шенталинском районе обновлены несколько объектов здравоохранения. В 2 офисах врача общей практики – в селах Четырла и Багана – выполнен капитальный ремонт. В рамках опережающего финансирования обновляется взрослая поликлиника в селе Шентала. Средства, выделенные из федерального бюджета, позволили начать работы на этом объекте на год раньше запланированного срока. Кроме того, в планах на следующий год – капитальный ремонт еще одного ОВОПа, а также возведение нового ФАПа.



До конца года в Самарской области планируется завершить возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. Капитально отремонтированы будут 68 объектов, в том числе в 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

Фото: минздрав СО