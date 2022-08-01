Жителя Новосемейкино ждет суд за покушение на убийство работника электромонтажной службы

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Красноярским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Новосемейкино, обвиняемого по статьям "Покушение на убийство", "Незаконное хранение боеприпасов" и "Незаконное изготовленное оружия".

15 мая обвиняемый на участке рядом со своим домом произвел не менее 3 выстрелов в сотрудника электромонтажной службы, выполнявшего работы по замене опор и монтажу проводов. Потерпевшему удалось покинуть место происшествия и обратиться за помощью в медицинское учреждение.

"В ходе проведения следственных действий обвиняемый пояснил, что мотивом совершения преступления явилось несогласие с техникой проведения указанных работ, а также отсутствием необходимости в их проведении, по мнению последнего. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства мужчины оперативными сотрудниками обнаружен дымный и бездымный порох, патроны и незаконно изготовленное гладкоствольное огнестрельное оружие", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Ранее судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО