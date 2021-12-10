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Житель Новосибирской области предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику Самарской таможенной службы

10 декабря 2021 20:29
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по Кировскому району города Самара завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирской области, обвиняемого  по статье "Дача взятки должностному лицу".

"В сентябре 2021 года в непосредственной близости от села Большая Чергиновка Самарской области должностными лицами Самарской таможни были остановлены грузовые автомобили, в ходе осмотра которых выявлены товары, не промаркированные в соответствие с действующим законодательством. Далее, подозреваемый, действовавший в интересах собственника товаров, передал исполняющему обязанности начальника отдела по контролю за вывозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни в качестве взятки денежные средства в размере 2 тысяч долларов США. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непроведение таможенного досмотра остановленных транспортных средств и выпуск выявленных немаркированных товаров в свободный гражданский оборот на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

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