Жительницу Сызрани обвиняют в мошенничестве

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Следственным отделом Сызрани предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемая, будучи осведомленной о переселении граждан из домов, расположенных в городе Сызрани и признанных аварийными, выкупила у собственника жилое помещение, указав в договоре купли – продажи стоимость квартиры в размере 4 миллиона 950 тысяч рулей, тогда как предыдущему собственнику передала денежные средства в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей составляющие реальную цену договора.

Впоследствии жилое помещение было выкуплено администрацией города в рамках Государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб муниципальному бюджету в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей.

Противоправные действия были выявлены в ходе расследования уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении аналогичного преступления.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО