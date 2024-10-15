Житель Безенчукского района признан виновным в убийстве знакомого

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Собранные Безенчукским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что 14 мая 2024 года осужденный в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес своему 62-летнему знакомому удар колюще-режущем предметом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО