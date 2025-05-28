Зам. руководителя «ГБ МСЭ по Самарской области» обвиняется в получении и даче взятки

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Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области», обвиняемого по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками «ГБ МСЭ по Самарской области», получил через посредника взятки на общую сумму более 700 тысяч рублей от двух граждан за установление им второй группы инвалидности сроком на 1 год при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

Кроме того, он дважды передавал взятки коллеге за оформление направлений на медико-социальную экспертизу без проведения необходимых диагностических мероприятий с внесением заведомо недостоверных сведений о заболевании конкретных лиц.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на его имущество на общую сумму более 2 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее судом вынесены обвинительные приговоры двум соучастникам фигуранта, в отношении третьего предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО