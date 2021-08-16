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За истязание детей самарец ответит перед судом

16 августа 2021 16:24
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Троих детей своей сожительницы он бил, обливал горячей и холодной водой, а также оставлял одних дома без присмотра на длительный срок.

Следственным отделом по Кировскому району города Самараы завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по статье "Истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц, или лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного".

"В период с 2013 по 2020 год обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, на почве личных неприязненных отношений систематически причинял физические и психические страдания несовершеннолетним детям своей сожительницы 2003, 2004 и  2008 годов рождения, в том числе путем нанесения побоев, обливания горячей и холодной водой, а также оставления одних дома без присмотра на длительный срок", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:  пресс-служба СУ СК СО

 

Теги: истязание детей суд

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