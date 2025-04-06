В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уличной драки с применением огнестрельного оружия

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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что на улице в Самаре произошла драка, в ходе которой было использовано огнестрельное оружие. Происходящее зафиксировано на видео.



По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".



В настоящее время устанавливается подозреваемый в совершении указанного преступления, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР Самара.