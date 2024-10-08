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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сына участника СВО в Новокуйбышевске 

8 октября 2024 17:37
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В социальных медиа сообщается о противоправном поведении этнической группы мужчин в Новокуйбышевске.

В социальных медиа сообщается о противоправном поведении этнической группы мужчин в Новокуйбышевске.

Так, 3 октября 2024 года несколько мужчин создали аварийную ситуацию на дороге и, подрезав его автомобиль, заставили молодого человека выйти из автомобиля, а затем начали его избивать.

Следственным отделом Новокуйбышевска по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на задержание нападавших и установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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