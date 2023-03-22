В Жигулевске преприниматель признана виновной в смерти подростка в результате поражения электрическим током

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Собранные следственным отделом Жигулевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В 2020 году осужденная, осуществляя деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, заключила договор аренды нежилых помещений для их использования в производственных целях, в том числе помещения трансформаторной подстанции.

"Указанное помещение оборудовано электрооборудованием, распределительным устройством, ранее использовавшимся для электроснабжения производства. При этом, женщина не обеспечила безопасность содержания данных помещений и эксплуатации устройств, а также допустила отсутствие на входной двери специальных знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током, и запорных устройств, исключающих проникновение в это помещение посторонних лиц", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

28 августа 2021 года подросток, 2004 года рождения, беспрепятственно проникший в помещение трансформаторной подстанции, получил поражение техническим электричеством и скончался на месте происшествия.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.

Фото: СУ СКР СО