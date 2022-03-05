В Тольятти начальника почтового отделения подозревают в присвоении денежных средств граждан

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Следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи, подозреваемой в совершении преступлений по статье "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения".



С марта по июнь 2020 года подозреваемая, используя должностное положение неоднократно присваивала деньги, предназначенные для выплат гражданам страховых пенсий и иных компенсаций. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 43 тысяч рублей. В настоящее время следствием установлено 6 эпизодов подобной преступной деятельности подозреваемой.



Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО