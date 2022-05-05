В Тольятти мужчина убил заказчицу, в квартире которой собирался сделать ремонт

93

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

"9 февраля текущего года в дневное время обвиняемый находился в квартире местной жительницы, расположенной в одном из многоквартирных домов по улице Матросова города Тольятти, где обсуждал с последней вопросы проведения ремонтных работ в указанном помещении. В связи с отказом женщины от дальнейшего оказания услуг обвиняемым, между ними возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес хозяйке квартиры не менее 3 ударов в область расположения жизненно-важных органов. Однако, не смотря на полученные травмы, потерпевшая продолжила оказывать сопротивление, в связи с чем обвиняемый взял шнур, которым сдавил дыхательные пути последней, чем ограничил доступ кислорода. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы смерть погибшей наступила от механической асфиксии", - передает пресс-служба СУ СКР СО.

Позже обвиняемый был задержан в аэропорту при попытке покинуть пределы России. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay