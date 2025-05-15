В Тольятти к ответственности привлечен курьер, неоднократно нарушивший ПДД

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Вчера в одной из социальных сетей была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как патрульный автомобиль Госавтоинспекции преследует мопед, под управлением молодого человека.



В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность нарушителя дорожной безопасности – 18-летнего курьера одной из служб доставки, не имеющего права управления транспортными средствами.



В отношении водителя госавтоинспекторы собрали и направили в суд для рассмотрения по существу 5 административных материалов по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права управления), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками), ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования подать сигнал перед началом поворота) и 2 – по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару).



Суд, рассмотрев часть материалов, назначил местному жителю наказания в виде наложения штрафов на общую сумму более 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО