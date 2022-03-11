В Тольятти будут судить за получение взятки экс-замначальника ж/д станции

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В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника железнодорожной станции, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Он получал от представителей коммерческих организаций взятки за организацию беспрепятственной подачи и уборки интересующих их железнодорожных вагонов.

С января 2018 года по январь 2021 года обвиняемый получил от директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является предоставление логистических услуг не менее 570 тысяч рублей за включение железнодорожных вагонов в состав поезда и беспрепятственное их отправление к месту назначения без фактической задержки на станциях.

Кроме того в период с июля 2019 года по октябрь 2020 года обвиняемый так же получил от местного жителя, действовавшего в интересах одной из коммерческих организаций региона не менее 160 тысяч рублей за совершение аналогичных действий в пользу взяткодателя.

Судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО



