В Сызрани у мужчины полицейские изъяли порядка 140 граммов канабиса

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что житель Сызрани возможно причастен к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых возле одного из домов на улице Новая - Слободка в дневное время задержали 35-летнего мужчину, ранее судимого за имущественные преступления и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Оперуполномоченные обнаружили и изъяли у него пакет с марихуаной (канабис), массой более 140 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что во время проведения ремонтных работ лестничного марша между ул. Крестьянская и ул. Новая – Слободка присмотрел дикорастущую коноплю и собрал её для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области