В Самарской области скорректировали закон о купании на Волге

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В Самарской области скорректировали закон об административных правонарушениях. Соответствующий документ разместили на сайте регионального правительства.

— Жителей региона больше не будут штрафовать за прыжки в воду с неприспособленных для этого сооружений, заплывы за буйки или захват купающихся в воде. Также катание на гидроцикле без спасательного жилета перестало считаться административным правонарушением, — следует из обновленного закона.

Отменить штрафы за такое поведение на воде предложили еще в апреле 2022 года. В конце мая законопроект отправили на рассмотрение в губернскую думу. Там его приняли в обоих чтениях, пишет 63.ру.