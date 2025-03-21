Я нашел ошибку
Главные новости:
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
В Самаре ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
22 марта в регионе днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, до +11°С
По данным следствия, преступная группа была создана не позднее марта 1994 года на территории Самарской области в целях нападения на граждан и организации.
В Самарской области мужчине предъявлено обвинение в создании банды и убийстве, совершенном более 30 лет назад
Они, возвращаясь домой, провалились в промоину не дойдя до берега 60 метров.
На реке Уса в Шигонском районе спасли двух рыбаков
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Бывшего замглавы  Безенчукского района будут судить за получение взятки
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.
В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.
МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мужчине предъявлено обвинение в создании банды и убийстве, совершенном более 30 лет назад

21 марта 2025 18:21
259
По данным следствия, преступная группа была создана не позднее марта 1994 года на территории Самарской области в целях нападения на граждан и организации.

Расследование преступлений прошлых лет является приоритетным направлением деятельности следственных органов СКР.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2022 года по факту поджога магазина ритуальных услуг, повлекшего гибель двух человек, следственными органами установлено, что один из исполнителей преступления, который в настоящее время находится в международном розыске,является участником организованной преступной группы «сиротинские», получившей название по фамилии ее создателя - уроженца города Тольятти, который руководит бандой в настоящее время.

По данным следствия, преступная группа была создана не позднее марта 1994 года на территории Самарской области в целях нападения на граждан и организации, в ее состав в разное время вошли и стали активными участниками 11 человек. На вооружении банды находилось огнестрельное оружие и боеприпасы, участники совершали на территории Самарской области убийства и вымогательства.

Так, 30 мая 1994 года в городе Тольятти в ходе перестрелки из-за передела автомобильного бизнеса между противоборствующими преступными группами были убиты два человека и еще несколько получили огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, способом опасным для жизни многих людей". По версии следствия, организатором и непосредственным исполнителем указанного убийства являлся создатель преступной группы «сиротинские».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Создание, руководство и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организаций", а организатору банды предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, ч. 1 ст. 209 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый объявлен в розыск.

Изобличение преступной деятельности членов банды стало результатом планомерной и кропотливой работы следователей и криминалистов следственного управления по Самарской области, проводимой в рамках раскрытия преступлений прошлых лет во взаимодействии с криминалистами Главного управления криминалистики СК России, при оперативном сопровождении сотрудников подразделений Главного управления уголовного розыска МВД России, ГУ МВД России по Самарской области и ФСБ России.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы проводится, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех соучастников и обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
99
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
279
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
256
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
271
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
529
Весь список