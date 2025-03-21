В Самарской области мужчине предъявлено обвинение в создании банды и убийстве, совершенном более 30 лет назад

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Расследование преступлений прошлых лет является приоритетным направлением деятельности следственных органов СКР.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2022 года по факту поджога магазина ритуальных услуг, повлекшего гибель двух человек, следственными органами установлено, что один из исполнителей преступления, который в настоящее время находится в международном розыске,является участником организованной преступной группы «сиротинские», получившей название по фамилии ее создателя - уроженца города Тольятти, который руководит бандой в настоящее время.

По данным следствия, преступная группа была создана не позднее марта 1994 года на территории Самарской области в целях нападения на граждан и организации, в ее состав в разное время вошли и стали активными участниками 11 человек. На вооружении банды находилось огнестрельное оружие и боеприпасы, участники совершали на территории Самарской области убийства и вымогательства.

Так, 30 мая 1994 года в городе Тольятти в ходе перестрелки из-за передела автомобильного бизнеса между противоборствующими преступными группами были убиты два человека и еще несколько получили огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, способом опасным для жизни многих людей". По версии следствия, организатором и непосредственным исполнителем указанного убийства являлся создатель преступной группы «сиротинские».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Создание, руководство и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организаций", а организатору банды предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, ч. 1 ст. 209 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый объявлен в розыск.

Изобличение преступной деятельности членов банды стало результатом планомерной и кропотливой работы следователей и криминалистов следственного управления по Самарской области, проводимой в рамках раскрытия преступлений прошлых лет во взаимодействии с криминалистами Главного управления криминалистики СК России, при оперативном сопровождении сотрудников подразделений Главного управления уголовного розыска МВД России, ГУ МВД России по Самарской области и ФСБ России.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы проводится, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех соучастников и обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.