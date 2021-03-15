В Самаре раскрыт поджог автомобиля за 4,4 миллиона рублей

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Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Казани 1997 года рождения по статье "Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога".

Как следует из материалов уголовного дела, рано утром в сентябре 2020 года в полицию поступило сообщение от жителя одного из домов, расположенных на пр. Металлургов. Мужчина сообщил о возгорании автомобиля, припаркованного на проезжей части.

Сотрудниками полиции при просмотре записей с камер видеонаблюдения, расположенных на доме, установлено, что имеется изображение начала пожара и мужчины, который незадолго до возгорания подходил к иномарке. Лицо незнакомец скрыл под балаклавой, в руках держал мотошлем. При отработке прилегающей к месту происшествия территории оперативники установили пути отхода предполагаемого злоумышленника и мотоцикл, на котором он скрылся.

Полицейские опросили потерпевшую и её мужа, а также предъявили им видеозапись. В ходе опроса супруги сообщили, что к преступлению может быть причастен их знакомый - житель Какзани. Его они узнали по характерной походке.

В ходе рабочей командировки оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника на территории Республики Татарстан и доставили в Самару для проведения следственных действий.

По словам подозреваемого, в день происшествия он приехал в Самарскую область, чтобы разрешить конфликт с партнером по бизнесу. Но, находясь возле его дома, передумал, облил лобовое стекло автомобиля оппонента бензином и поджег зажигалкой. Через несколько дней после случившегося, находясь на одном из озёр Республики Марий Эл, мужчина сжёг экипировку и мотоцикл.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Казани направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

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