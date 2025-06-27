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В Самаре мужчина пострадал в результате падения на него кирпичной кладки с дома

27 июня 2025 21:51
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В СК СО возбуждено уголовное дело.

27 июня 2025 года в соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре из-за обрушения кирпичной кладки дома на мужчину упал кирпич, в результате чего он был госпитализирован.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Олейника территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара

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