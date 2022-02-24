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В Самаре бывшая сотрудница налоговой службы подозревается во взяточничестве
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В Самаре бывшая сотрудница налоговой службы подозревается во взяточничестве

24 февраля 2022 19:55
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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Кировскому району Самара возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ИФНС России по Промышленному району, подозреваемой по статьям "Получение взятки должностным лицом" и "Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей".

С 2019 по 2020 год подозреваемая, являясь главным государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району города Самары, неоднократно получала незаконное денежное вознаграждение за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога физическими лицами.

Следствием вывлено 2 эпизода преступной деятельности, общая сумма полученных взяток более 21 тысячи рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

"Ранее следователями было завершено расследование уголовного дела в отношении данной фигурантки, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения, по версии следствия, составила 110 тысяч рублей.

 

Фото:   СУ СКР СО

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