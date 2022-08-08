В Самаре возбуждено уголовное дело в отношение предпринимателя из-за падения рабочего со строительных лесов 

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Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"В апреле текущего года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства, допустил кровельщика к выполнению строительных работ на объекте незавершенного строительства, не обеспечив безопасность эксплуатации производственного оборудования. В результате падения потерпевшего со строительных лесов, не прикрепленных к стене дома, мужчина получил многочисленные травмы, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Мужчина был госпитализирован" - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО