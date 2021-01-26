В Самаре сотрудник «ПТС» признан виновным в коммерческом подкупе

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику первого сетевого района АО «Предприятие тепловых сетей» Сергею Назинкину. Он признан виновным в совершении коммерческого подкупа.

Установлено, что в ноябре 2019 года Назинкин, действуя по предварительному сговору с исполнительным директором АО «ПТС», незаконно получил от инженера общества с ограниченной ответственностью, действовавшего в рамках оперативно – розыскного мероприятии «оперативный эксперимент», первую часть коммерческого подкупа в размере 70 тысяч рублей от общей суммы 150 тысяч рублей за дачу разрешения на фактическое технологическое подключение объекта строительства к системе теплоснабжения до выполнения установленных правилами подключения необходимых процедур.

После получения денег, незаконные действия Назинкина были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно со службой безопасности ПАО «Т Плюс».

Приговором суда Назинкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 3 года.

Рассмотрение уголовного дела в суде в отношении исполнительного директора АО «Предприятие тепловых сетей» продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области