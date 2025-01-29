В Самаре руководитель организации подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам

102

Следственным отделом по Советскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по реализации медицинского оборудования, подозреваемого в "полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев".

По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2024 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на сумму более 560 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.