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В Самаре руководитель организации подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам

29 января 2025 21:29
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С июня по сентябрь 2024 года подозреваемый не выплатил работникам более 560 тысяч рублей.

Следственным отделом по Советскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по реализации медицинского оборудования, подозреваемого в "полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев".

По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2024 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на сумму более 560 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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