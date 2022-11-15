В Самаре осуждены четверо молодых людей за надругательство над похищенной девушкой 

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Доказательства, собранные сотрудниками следственного отдела по Красноглинскому району Самары, признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям региона.

"Установлено, что в мае 2021 года у одного из осужденных возник умысел на совершение разбойного нападения на ранее незнакомую ему жительницу поселка Береза. Мотивом принятия такого решения стала возможность личного обогащения. В целях реализации задуманного, он предложил двоим своим знакомым принять участие в совершении указанного преступления. Далее, действуя согласно ранее распределенным ролям, молодые люди, передвигаясь на машине, принадлежащей их знакомому, подъехали к потерпевшей, идущей по улице, после чего насильно посадили ее на заднее сиденье указанного транспортного средства. Уже в машине на голову потерпевшей надели пакет лишив ее визуального обзора, после чего отвезли в лесной массив. Осужденные, угрожая применением насилия, потребовали у девушки передать им дорогостоящий смартфон, а также денежные средства в размере 50 тысяч рублей, однако, указанными материальными ценностями она не обладала, о чем сообщила своим похитителям. Однако, осужденных данный ответ не устроил они забрали у потерпевшей находящиеся при ней телефон и деньги, после чего двое молодых людей совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера. Один из участников совершения преступления снимал происходящее на камеру мобильного телефона с целью последующего использования данных материалов для вымогательства денежных средств от потерпевшей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Молодые люди тщательно готовились к совершению преступлений: заранее установили предполагаемое место нахождения потерпевшей, приобрели тканевые балаклавы, перчатки, а также приготовили ножи, которые в последствии использовали в ходе разбойного нападения для подавления сопротивления жертвы.

Судом все указанные лица признаны виновными в совершении данных преступлений, двоим из них назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, несовершеннолетнему лицу, принимавшему участие в совершении преступления, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Молодой человек, находящийся за рулем транспортного средства и не принимавший непосредственного участия в совершении иных действий, осужден к 4 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО