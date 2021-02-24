В  Самаре мужчина подозревается в посредничестве во взяточничестве

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Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

28 января 2021 года мужчина, действуя в качестве посредника, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал сотруднику полиции 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы в 200 тысяч рублей за совершение незаконных действий не проведение проверки по факту сбыта гражданином наркотических средств. Однако, сотрудник полиции от получения денежного вознаграждения отказался.

Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области