В Самаре из-за падения наледи с крыши дома пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом по Промышленному району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

10 января в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши дома по улице Физкультурной, 112 произошло падение наледи на подростка, 2008 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области