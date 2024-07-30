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В ходе следствия обвиняемый погасил ущерб, причиненный государству в общем размере около 65 миллионов рублей, на оставшуюся сумму ущерба был наложен арест на имущество директора общества.
В Самаре директор УК, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в 100 миллионов рублей, предстанет перед судом
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В Самаре директор УК, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в 100 миллионов рублей, предстанет перед судом

30 июля 2024 18:30
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В ходе следствия обвиняемый погасил ущерб, причиненный государству в общем размере около 65 миллионов рублей, на оставшуюся сумму ущерба был наложен арест на имущество директора общества.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере". Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из налоговой инспекции.

С января 2018 года по январь 2021 года обвиняемый, действуя умышленно, неправомерно применяя льготы по налогу на добавленную стоимость, уклонился от уплаты налога на общую сумму более 100 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый погасил ущерб, причиненный государству в общем размере около 65 миллионов рублей, на оставшуюся сумму ущерба был наложен арест на имущество директора общества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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