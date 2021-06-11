В Самаре бывший директор лицея осужден за мошенничество

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Бывший директор МБОУ «Лицей Престиж» Самары признан судом виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Установлено, что в период с 2014 года по 2015 год он предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения. Поступившие денежные средства в размере более 1 миллиона рублей обвиняемый обратил в свою пользу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

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