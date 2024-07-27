В Самаре 16-летний самарец обвиняется в покушении на убийство

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Следственным отделом по Промышленному району Самары предъявлено обвинение 16-летнему самарцу в совершении преступления по статье "Покушение на убийство".

25 июля вечером обвиняемый, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, на почве ссоры нанес несколько колото-резаных ранений в область туловища 14-летней девочке. Довести свой преступный умысел на убийство фигурант не смог, так как знакомые потерпевшей вызвали бригаду скорой медицинской помощи, она была госпитализирована в больницу, где ей своевременно оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, но вскоре по имеющимся приметам его задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, допрошен обвиняемый и свидетели. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО