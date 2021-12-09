В России хотят регулировать криптовалюту

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В России разрабатывается законодательная база, которая будет регулировать обращение криптовалюты, заявил генпрокурор Игорь Краснов РИА Новости. По его словам, цель изменений – сделать так, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации.

Генпрокуратура также выступает за закрепление в законодательстве самого термина «криптовалюта».

Это нужно, чтобы иметь возможность единого и устойчивого правоприменения в области криптовалют и всего, с ними связанного, пояснил Краснов. Также генпрокурор предложил ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от уголовной ответственности.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки к закону, инициатива еще проходит согласование.