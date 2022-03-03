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В реестр недвижимости внесены сведения о знаковых объектах

3 марта 2022 12:46
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В реестр недвижимости внесены сведения о знаковых объектах

В 2021 году были внесены сведения о «знаковых» для Самарской области объектах недвижимости – это участок границы между Самарской и Саратовской областями, а также особо охраняемая природная территория – Жигулевский природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина.

За 2021 год Кадастровой палатой по Самарской области рассмотрено почти 8,5 тысяч (8 419) документов. ЕГРН пополнился сведениями о границах 303 населенных пунктов. На конец 2021 г. в реестре содержались сведения о границах 1 046 поселений – 78,5 % от общего количества (1 333). Внесены сведения о 4 тыс. (3 939) зон с особыми условиями использования территории. 

В 2021 году в реестр внесены данные о береговой линии Саратовского водохранилища, а уже вначале 2022 года – береговой линии Куйбышевского водохранилища. Сейчас на карте доступна информация о береговой линии Волги на большей части территории всей Самарской области. Также внесены в реестр данные о 96 зонах затопления и подтопления, все они касаются малых рек. 

- Внесение сведений в реестр границ не является самоцелью, практически каждые из них существенно влияют на правовой режим объектов недвижимости, возможные варианты использования имущества, а также управления и распоряжения ресурсами. В том числе по этой причине многие из них учитываются в Единой целевой модели по кадастровому учету и регистрации прав, а также необходимы для достижения целей Государственной программы «Национальная система пространственных данных», - пояснила заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Самарской области Евгения Дроздова.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева сообщила, что 1 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ, которым внесены изменения в пункт 61 Положения о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым и жилого дома садовым. 

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №187 от 17 февраля 2022 года, в признании садового дома жилым будет отказано, если он размещен на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления и подтопления. Напомню, что садовый дом – это здание сезонного использования, предполагающее временное пребывание в нем собственников. В свою очередь жилой дом предназначен для постоянного пребывания владельцев, - рассказала Ольга Суздальцева. 

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